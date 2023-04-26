Teslimattan önce sürpriz! Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan gecikme iddialarına cevap

Togg'un Gemlik Kampüsü içerisinde önceki gün Siro Batarya Fabrikası'nın temel atma töreninde konuşan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, teslimatta gecikmeye ve servislere yönelik açıklamalarda bulundu. Karakaş, gecikme olmadığını ve belirtilen takvim çerçevesinde hareket ettiklerini belirtti.

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Teslimatta gecikme iddialarına cevap veren Togg CEO'su Gürcan Karakaş, şu ana kadar ne konuşulduysa yaptıklarının altını çizdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Karakaş, "Togg'a ne korona ne çip krizi hiçbir şey engel olamadı. Biz martta üretime, nisanda perakende müşteriye teslimat yapacağız diye söz verdik. Sürenin bitmesine bir şey kalmadı zaten. Özellikle yazılım boyutunda yeni eklentilerle güncelleyerek ilerliyoruz. Bu kullanıcının deneyimini de kolaylaştıracak" şeklinde konuştu.

TESLİMATTA GECİKME YOK

Teslimatlara bayramdan önce başlayacaklarını ancak yeni teknolojiler eklediklerini vurgulayan Karakaş, "Nisan sonu itibariyle başlayacağımız sözümüz içerisinde iyileştirmelere ve optimizasyonalara yönelik, kendisinden ziyade akıllı cihazı ilgilendiren yazılım taraflarıyla ilgili çalışmalarımız vardı. Biz hala sözümüzde sabitiz. Bir gecikme var mı? Göreceli olarak öyle yorumlanabilir. Böyle olması daha iyi oldu. Üç beş tane daha bayram şekeri mantığında bir şey yapabilir miyiz diye baktık. Nisan sonu itibariyle başlıyoruz. Ben bunu gecikme olarak görmüyorum. Biz zaten belirtirken nisan-mayıs olarak belirtiyoruz" açıklamasını yaptı.

İlk siparişi 27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini ifade eden Togg CEO'su sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk siparişi verdi ve ilk teslimatı kendisine yaptık. Doğrusu da budur. Teşvik mekanizmamızla beraber 15 yıl içinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden devletin ihtiyacı olacak araçlar için bir satın alma yapıldı. 2023 için bu 500 adet. Devlette ilk sipariş veren ve dolayısıyla ilk sipariş verene araçların dağıtımı ile teslimini yapıyoruz."

DENEYİM MERKEZİNDE SERVİSİMİZ DE MEVCUT

Ankara'da yaşanan Togg kazasına ilişkin de merak edilen servis noktalarına dair açıklamada bulunan Gürcan Karakaş, "Ülkemizde herhangi bir otomobili pazara sürmeniz için yeterlilik belgesi almanız gerek. 7 bölgede 20 servisin minimum olması gerek. Biz bunu fazlasıyla sağlıyoruz. Serviste kimsenin endişe duymaması lazım. Deneyim merkezlerinin içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de baktığınız zaman aynı zamanda serviste var. Bu merkezlere geleler ilk T10X'i görüp o kısmı kaçırmış olabilir" diye konuştu.

YOĞUN TALEBE EK MERKEZLE CEVAP

177 bin siparişle birlikte ellerinde güzel bir veri olduğunu belirten ve bunun kendilerine yeni görevler çıkardığının altını çizen Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Elimizde ön siparişlerden dolayı güzel bir veri var. Bu verilerle daha önce açtığımız yerlerde bir iki nokta hariç destekliyor. Bir, iki şehre daha fazla servis ve deneyim noktası açmamız gerekiyor. Bu şehirlerde beklentiler daha fazla geldi. O anlamda toplanmış ve düzenlenmiş bir altyapı var" dedi.