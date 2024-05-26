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Ekonomi

Test ettikleri Togg'a övgüler yağdırdılar: Türk Teslası çok iyi

Türkiye'nin ürettiği yerli otomobil Togg'u test eden Alman basını, milli gururumuzdan övgüyle söz etti. “Türk Teslası çok iyi' başlıklı yazıda Togg'un şimdiden büyük bir başarı elde ettiği ifade edildi.

Star Gazetesi26 Mayıs 2024 Pazar 09:26 - Güncelleme:
Test ettikleri Togg'a övgüler yağdırdılar: Türk Teslası çok iyi
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Almanlar, Türkiye'nin ürettiği yerli otomobil Togg'a hayran kaldı. Almanya'nın önde gelen otomobil dergisi, Togg'a övgüler yağdırdı.

TOGG'A ÖVGÜLER YAĞDIRDILAR: TÜRK TESLASI ÇOK İYİ

"Türk Teslası çok iyi" başlıklı yazıda, "Tamamen elektrikli ve çok akıllı olan ilk T10X, altı aydır kullanımda ve şu anda Almanya'ya doğru yola çıktı" denildi.

Togg'un ilk kez Las Vegas'taki CES teknoloji fuarında görücüye çıktığı belirtilirken yazıda, "O tarihten bu yana Bursa'nın Gemlik şehrinde dev bir fabrika kuruldu. 1.000 şarj istasyonu sipariş etti ve bunları dünyanın her yerine kurmaya başladı" ifadeleri kullanıldı.

Togg'un Türkiye'nin ötesini geçtiği vurgulanan yazıda test sürüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

TOGG'UN İÇ VE DIŞ TASARIMINA TAM NOT

Togg'un T10X modelini birçok yabancı marka otomobil ile kıyaslanan yazıda aracın iç ve dış tasarımına tam not verildi.

T10X'in görünüme atıfta bulunularak, "Gerçekten güzel görünmesine şaşmamak gerek. Ambiyansı diğer marka arabalardan çok daha şık" yorumu yapıldı. Sürüşün çok rahat olduğundan bahsedildi.

"TOGG, ŞİMDİDEN BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİ"

Togg'u zarif, ferah, geniş olarak nitelendiren yazıda, "Togg'un kendisinde işler muhtemelen tamamen farklı olacaktır. Çünkü eğer Türkler dijital tekliflerini, örneğin Türkiye'de yaptıkları gibi biz Almanlar için uyarlamayı başarabilirlerse, o zaman T10X, Wolfsburg'da, Paris'te ve hatta belki de Tesla'da birçok kişi tarafından büyük bir hit haline gelebilir. Teksas'ın bunu sürekli kullanması kulakları çınlatacaktır. Togg, yeni gelenlerin puan alabileceği otomobille şimdiden büyük bir başarı elde etti." ifadeleri kullanıldı.

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