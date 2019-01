The Bodrum EDITION Hotel dünya basınından övgü topluyor!

Otel dünyasının dahi isimlerinden Ian Schrager’in imzasını taşıyan, misafirlerine yüksek standartta bir deneyim sunan The Bodrum EDITION Hotel dünya basınından övgüler almaya devam ediyor. The Bodrum EDITION Hotel, Amerika’nın en prestijli yayınlarından Bloomberg ve Bloomberg Pursuite’te yılın en dikkat çeken destinasyonları arasında gösterildi. Amerika’nın önde gelen moda ve stil dergisi W Magazin’de ise 2019’da görülmesi gereken yerler arasında yer alan The Bodrum EDITION Hotel, Harper’s Bazaar dergisinde seyahat edilmesi gereken en iyi 19 yerden biri olarak yer aldı. Son olarak Italya Vanity Fair dergisi “2018’de Açılan En İyi Oteller” başlıklı yazısında The Bodrum EDITION Hotel’den övgüyle bahsetti.

The Bodrum EDITION Hotel Dünya Yıldızlarıyla Yarışıyor!

The Bodrum EDITION Hotel, dünya basınından aldığı övgüleri hak ettiğini, üç ayrı kategoride aday gösterildiği “World Luxury Hotel Rewards” ile kanıtlamış oldu. Uluslararası platformda en özel ve saygın otellerin aday gösterildiği ve ödüllendirildiği “World Luxury Hotel Rewards”, The Bodrum EDITION Hotel’i “Luxury Gourmet Hotel”, “Luxury Wedding Destination” ve “Luxury Beach Resort” kategorilerinde aday gösterdi.

The Bodrum EDITION Hotel Hakkında

2018 yazında kapılarını açan The Bodrum EDITION, 350 kişiyi aşkın ekibiyle misafirlerine eşsiz bir lüks deneyimini sunarak 108 oda, suit ve villaları ile Yalıkavak bölgesinde turkuaz Tilkicik Koyu üzerinde konumlanmaktadır. Şu anda Londra, Miami, New York, Sanya, Shanghai, Barcelona, Abu Dhabi, Bangkok ve Hollywood’da hizmet veren EDITION Hotel, tüm dünya genelinde uluslararası çalışmalarını sürdürmektedir.

