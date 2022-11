The Economist'ten algı operasyonu! Türkiye'den yerinde cevap

İngiltere merkezli The Economist, büyük bir dezenformasyona imza attı. Türkiye'yi de içerisinde alarak Avrupa kıtasında gösteren dergi, "Donmuş" başlığını kullanarak, "Avrupa, kalıcı bir enerji ve jeopolitik krizle karşı karşıya. Bu onu zayıflatacak ve küresel konumunu tehdit edecek" sözlerini sarf etti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Avrupa'da büyük sorun olan enerji krizinin sanki Türkiye'de de olduğunu gösteren The Economist'in kapağının açık bir dezenformasyon örneği olduğunu vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

The Economist'e Twitter hesabından cevap veren Kardaş'ın açıklamaları şöyle:

Enerji krizinden Avrupa mağdur! Zamanında alınan önlemler ve çeşitlendirme politikaları sayesinde krizin olumsuz etkisi Türkiye için sorun olmaktan çıkıyor. Türkiye, enerjide birçok alternatifle çalışıyor. Türkiye'ye Rusya'dan doğal gaz akışı devam ettiği gibi Azerbaycan ve İran'dan da akış sürüyor. Doğal gaz depolama kapasitesini büyüten Türkiye, Silivri'de 4,6 milyar, Tuz Gölü'nde 1 milyar m3'lük kapasiteli depolama tesisleri, %100 doluluk oranına ulaştı. Yüksek LNG giriş kapasitesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerjide önemli bir kaynak çeşitliliği de sağlandı. Türkiye'yi hep Avrupa'nın dışında ama krizlerde Avrupa'nın içinde gösteriyorsunuz.

In fact, Europe is the one suffering from the energy crisis! Thanks to timely measures and diversification policies, The negative impact of the crisis is not an issue for Türkiye. @TheEconomist pic.twitter.com/mwZyDwj8zA