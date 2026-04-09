İngiliz yayın kuruluşu The Guardian, Ember'in verilerine dayanarak hazırladığı analizde Türkiye'nin batarya depolama yatırımlarında Avrupa ülkelerini geride bıraktığını ortaya koydu. Analizde, fosil yakıt krizinin derinleştiği dönemde Türkiye'nin 33 GW'ı aşan onay kapasitesiyle dikkat çekici bir konuma yükseldiği belirtildi.

TÜRKİYE 33 GW İLE ALMANYA VE İTALYA'YI SOLLADI

Haberde, Ember verilerine dayanılarak, 2022'den bu yana Türkiye'de şebekeye 33 GW'ın üzerinde batarya kapasitesinin onaylandığı, buna karşılık Almanya ve İtalya gibi ülkelerde bu rakamın 12-13 GW seviyesinde kaldığı belirtildi.

Analize göre Türkiye, elektrik şebekesini desteklemek amacıyla batarya kullanımına Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkeden daha fazla onay vererek temiz enerji yarışında dikkat çekici bir ivme yakaladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE FOSİL YAKITA BAĞIMLILIĞI AZALTAN FORMÜL

Uzmanlar, batarya depolama sistemlerinin rüzgar ve güneş gibi hava koşullarına bağlı yenilenebilir enerji kaynaklarının verimliliğini artırdığını vurguluyor. Bu sistemler, fazla üretilen elektriği depolayarak ihtiyaç anında devreye giriyor ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıyor.

Raporda, Türkiye'deki büyümenin arkasında 2022'de yürürlüğe giren ve yenilenebilir enerji projelerine eşit miktarda depolama kapasitesi şartıyla şebekeye öncelikli erişim sağlayan düzenlemenin bulunduğu ifade edildi. Bu kapsamda yapılan 221 GW'lık başvurudan 33 GW'lık kısmı onaylandı.

EMBER ANALİSTİ: TÜRKİYE BÖLGESEL TEMİZ ENERJİ MERKEZİ OLABİLİR

Ember analisti Türkiye'nin attığı adımların "büyük bir batarya depolama yatırım sinyali" oluşturduğunu belirterek, projelerin hayata geçirilmesi halinde ülkenin bölgesel bir temiz enerji merkezi olabileceğini söyledi.

Haberde ayrıca, güneş ve batarya maliyetlerinin son on yılda yaklaşık %90 düşmesinin gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir dönüşümü tetiklediği ifade edildi.

Uzmanlara göre Türkiye de bu fırsatı değerlendiren ülkeler arasında yer alıyor.