Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Türkiye'nin, "Sıfır Atık" projesinin ardından yurt dışından çok fazla plastik atık aldığı, ithal edilen çoğu plastik malzemenin geri dönüştürülememesi ve geri dönüşümün kontrol altında olmaması nedeniyle büyük bir çevresel kriz yaşandığı iddia edilmiştir.

Türkiye'nin geri dönüştürülebilir atıklarla ilgili mevzuatı ve Sıfır Atık Hareketi'nin kazanımları ile uluslararası alandaki ödülleri, bahse konu haberdeki kasıtlı manipülasyon ve propagandayı ortaya koymaktadır.

Haberde, Adana'daki verimli toprakların çöp yığınına dönüştüğü, plastik atıkların geri dönüşüme uygun olmayan şekillerde yakıldığı ileri sürülmüştür.

Türkiye, ekonomik getirisi, geri dönüşüm sektörü ve hammadde temini açısından önem arz eden plastik ithalatı yapmaktadır. Türkiye'de geri dönüşüm tesisleri, yeterli yerli hammaddeye ulaşmakta zorlandıkları için ithal edilen plastik atıkları işlemektedirler. Bu, üretim süreçlerinin devamlılığı için önemlidir. İthal edilen plastik atıkların geri dönüştürülmesiyle elde edilen hammaddeler, çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılmakta ve bu ürünler yurt dışına ihraç edilmektedir.

Bu süreç, Türkiye'nin dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlamaktadır. Geri dönüşüm sektörü, ithal edilen atıkların işlenmesiyle istihdam olanakları sunmaktadır. Bu, özellikle geri dönüşüm tesislerinde ve ilgili lojistik sektörlerinde iş imkanları yaratmaktadır.

Ortaya atılan iddialarla birlikte, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin isminin ve Sıfır Atık Hareketi'nin de zikredildiği, projenin ilgisiz bir şekilde hedef alındığı tespit edilmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 2017'de başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, 2018 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) "Sıfır Atık, Sıfır Açlık" ödülünü almıştır.

2021'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından "UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülü" ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından "Waste Wise Cities Global Champion Ödülü"ne değer görülen proje, 2022'de "Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Ödülü (PAW Awards)" ve Dünya Bankası tarafından takdim edilen "İklim ve Kalkınma Liderliği Ödülü"nü almıştır.

BM Genel Kurulunda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararı, oylamayla kabul edilmiş ve 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmiştir.

30 Mart 2023'te BM'nin New York'taki Genel Kurul Salonu'nda ilk kez kutlanan "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu" kurulacağını ifade etmiştir.

Sıfır Atık Hareketi kapsamında Eylül 2024 verilerine göre;

29,3 milyon ton kağıt-karton, 7,8 milyon ton plastik, 2,9 milyon ton cam, 3,7 milyon ton metal, 16,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 59,9 milyon ton geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırılmıştır.

Projenin uygulanmasıyla 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarılırken, 819 milyon metreküp su tasarrufu sağlanmış, 127 milyon varil petrolden tasarruf edilirken, 5,9 milyon ton sera gazı salımı önlenmiştir.

Öte yandan, 2,6 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmasının yan sıra, 104 milyon metreküp depolama alanından tasarruf edilmiş ve geri dönüşümle 185 milyar lira ekonomiye geri kazandırılmıştır.

Böylesine faydalı bir projenin "çevre hassasiyeti" algısıyla hedef alınması, kasıtlı manipülasyon ve propaganda kampanyasını ortaya koymaktadır.