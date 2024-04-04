''The Marvels'' nisan ayında Tivibu izleyicileriyle buluşacak

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu'da nisan ayının öne çıkan içeriği Kirala Satın Al klasöründe yer alan 'The Marvels' filmi, Carol Danvers, Kamala Khan ve Monica Rambeau'nun güçlerini birleştirerek evreni kurtarmak için birlikte çalışmasını konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris, Zawe Ashton, Samuel L. Jackson ve Lashana Lynch bulunuyor.

SİNEMASEVERLERDEN TAM NOT ALAN YAPIMLAR TİVİBU FİLM KLASÖRÜNDE



Nisan ayında, Tivibu Film klasöründe; 'Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçis', 'Kahraman Yarışçılar', 'Nil'de Ölüm', 'Scream', 'Infinite', 'Mob Land', 'Büyük Macera 2: Sürpriz Misafir', 'Kırgınım Sana', 'Bebek Servisi', 'Kasap Geçidi', 'Zıpır Dedektif ve Altın Arı Kovanı' ve 'İtiraf Et Acar Hafiye' adlı filmler yer alıyor.

Film klasöründe bu ay, başrollerinde Shameik Moore, Hailee Steinfeld ve Oscar Isaac'ın yer aldığı 2023 yapımı "Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş" filmi ön plana çıkıyor. "Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş" filminde radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla bambaşka bir dünyaya adım atıp, özel yeteneklerle donanan Miles Morales'in maceraları anlatılıyor.

Yine 2023 yılının başka başarılı yapımlarından biri olan ve hem yönetmenliğini hem senaristliğini Ross Venokur'un üstlendiği 'Kahraman Yarışçılar' da Film klasöründe izleyicilere sunuluyor. Film, tatlı bir pigme lemuru olan Zhi'nin en büyük hayalini gerçekleştirmek üzere başarılı bir yarışçı olma çabasını konu ediyor.

Film klasöründe nisan ayında öne çıkan bir diğer yapım olan, başrollerinde Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey'nin yer aldığı "Nil'de Ölüm" filmi, balayında olan bir kadının öldürülmesiyle kendisini huzurlu tatili sırasında bir cinayet soruşturmasında bulan dedektif Hercule Poirot'nun hikayesini anlatıyor.

'Scream' serisinin beşinci devam halkası olan filmde başrollerde Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette ve Melissa Barrera yer alıyor. Klasörün dikkat çeken yapımlarından biri olan 'Scream' 25 yıl önce korkunç cinayetlerle çalkalanan Woodsboro kasabasının, yeni bir katille karşı karşıya kalmasını anlatıyor.

Film klasöründe nisan ayında dikkate değer başka bir yapım ise başrollerini Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson'un paylaştığı 'Infinite' filmi. Film, Evan karakterinin gördüğü halüsinasyonların aslında geçmiş yaşamlardan gelen vizyonlar olduğunu keşfetmesini ele alıyor.

DİJİTAL TELEVİZYON PLATFORMUNDA BAYRAM NEŞESİ BAŞLIYOR



Tivibu, 5-15 Nisan tarihleri arasında, Bayram Neşesi klasörünü izleyicileriyle buluşturarak onlara komedi keyfi sunuyor.

Geniş bir film arşivine sahip Bayram Neşesi klasöründe; 'Dedemin Fişi', 'Hedefim Sensin', 'Bayi Toplantısı', 'Gizli Merkez', 'Köpek', 'Tim, Tim, Timsah', 'Üçkağıtçı Mortdecai', 'Pamuk Prens', 'Şanslı Logan', 'Eltilerin Savaşı', 'Maske', 'Julie ve Julia', 'Baş Belası', 'Jack ve Jill', 'Büyükler 2', 'Acemi Casus', 'Fanatik Hayran', 'Büyük Büyü', 'Minik Serçe' ve 'Küçük Beyaz Yalan' yapımları yer alıyor.

ANİMASYON FİLMLER TİVİBU'NUN ÇOCUKLARA ÖZEL KLASÖRÜNDE



Geniş içerik yelpazesine sahip dijital televizyon platformu, ara tatilde çocuklar için eğlenceli yapımları da ekranlara getiriyor. Nisan ayında Tivibu Çocuklara Özel klasöründe; 'Kirpi Sonic 2', 'Kral Şakir: Oyun Zamanı', 'Karlar Kralı Norm 3: Aile Tatili', 'Düşler Fabrikası', 'Canavarlar Ligi', 'Karlar Kraliçesi ve Prenses', 'Maşa ile Koca Ayı 4' ve daha fazlası çocuklarla buluşuyor. Dijital televizyon platformunun Çocuklara Özel klasörü 5-29 Nisan tarihleri arasında izleyicilere sunulacak.