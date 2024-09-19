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Ekonomi

The Times'ın listesine giren Fethiye'ye daha çok İngiliz'in gelmesi bekleniyor

İngiliz The Times gazetesinin, Muğla'nın Fethiye ilçesini ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada göstermesinin, bölgeye gelen İngiliz turist sayını arttırması bekleniyor.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 14:43 - Güncelleme:
The Times'ın listesine giren Fethiye'ye daha çok İngiliz'in gelmesi bekleniyor
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Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, AA muhabirine, haberin sektör temsilcileri tarafından sevinçle karşılandığını söyledi.

Fethiye'nin birinci olması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Uysal, "Fethiye doğası, tarihi ve plajlarıyla Avrupa'nın en güzel destinasyonu olabilecek konumda. Haberin çıkması eylül ve ekim döneminde yurt dışından gelecek misafirlerimize ivme kazandıracaktır. Tesislerimizin doluluk yüzdelerini de arttıracaktır." dedi.

Bölgenin ana pazarının İngiltere olduğunu ve gelen turistlerin yüzde 60'ını İngilizlerin oluşturduğunu vurgulayan Uysal, "İngiltere'de böyle bir haberin yayınlanması gelecek yıllardaki erken rezervasyonlarımızı artıracaktır. Sektör için 2025 yılına olumlu yönde etki edecek bir haber." değerlendirmesini yaptı.

- "BİLİNEN BİR DERECENİN TESCİLLENMİŞ OLMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nın işletme müdürü Burak Ardahan ise haberin Fethiye ve ülke turizmi için gurur verici olduğunu belirtti.

Özellikle İngiliz pazarında bu yayının çıkmasının Fethiye için çok güzel olduğunu dile getiren Ardahan, şunları kaydetti:

"Bu yıl Avrupa'dan olan turizm hareketi Avrupa Kupası ve olimpiyatlar nedeniyle biraz geç başladı ama sonrasında artarak devam etti. Özellikle Muğla bölgesi İngiliz ağırlıklı olduğu için bizi sevindiren bir haber. Aslında bilinen bir derecenin tescillenmiş olması bizim için önemli. Fethiye, özellikle Ölüdeniz Kumburnu ve Belcekız plajlarıyla uluslararası tanıtımlarda Türkiye'nin gururu."

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