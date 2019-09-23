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Thomas Cook iflas etti, 600 bin müşteri panikledi

Dünyanın en eski ve en büyük seyahat firmalarından biri olan İngiliz devi Thomas Cook, iflas etti.

  • star.com.tr
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178 yıllık İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook Grubu, Londra'daki yüksek mahkemeye tasfiyesi için resmen başvuru yaptı.
 
Böylelikle büyük bir borç yığını altında zorlanan firma, şirketi kurtarmak için yatırımcılarla yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamasıyla iflas bayrağını çekti.
 
Tüm uçuşlar ve turların iptal edilmesi, dünyadaki yüz binlerce yolcu ve tatilciyi panikletti. İptallerden dört bir yanındaki en az 600 bin kişinin etkileneceği belirtiliyor.
 
İngiltere'nin sivil havacılık gözlemcisi şu anda yurtdışında 150 bin İngiliz'e yardım sözü verdi. Hükümetin iki hafta boyunca İngiltere’ye geri gelmek üzere rezervasyonu olanların herhangi bir ek ücret ödemeden dönüşlerin sağlanacağını bildirdi. Ancak kalan müşterilerin kaderi belirsizliğini koruyor
 
Tüm yolcuların hükümet ve sigorta şirketlerini, diğer havayollarıyla eve dönmelerine yardımcı olmak için koordine etmeye zorlayacakları tahmin ediliyor.
 
2,1 milyar dolar tutarındaki bir borç yüzünden aşırı zorlanan şirket, yeniden yapılanma müzakerelerine yönelik son hendek çabalarının ardından zorunlu tasfiye sürecine girdi.
 
1841 yılında kurulan şirket, yılda 19 milyon müşteriye hizmet veriyor. 16 ülkede otel, uçuş ve gemi seyahatleri operasyonlarını yürüten yaklaşık 22 bin çalışanı vardı.
 

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