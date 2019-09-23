Thomas Cook seferberliği
178 yıllık tur operatörü, 150 bin İngiliz yurt dışında tatildeyken battı. 21 bini Türkiye’de olmak üzere dünya genelinde ‘eve dönüş’ bekleyen İngilizler için seferberlik başlatılırken, Türk turizmciler için de destek paketi hazırlanıyor.
En büyük destinasyonu Türkiye ve İspanya olan 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un İngiltere ayağı iflas etti. Dünyada büyük yankı uyandıran iflas sonrası şirketin İngiltere’de 20 bini aşkın çalışanı bir gecede işsiz kalırken, birçok ülkede tatil yapan veya tatile çıkacak olan 100 binlerce kişi mağdur oldu. İflas kararı sonrası İngiltere, sigorta sistemi devreye alındığını açıklarken tarihinin barış zamanındaki en büyük ‘eve dönüş’ operasyonunu başlattı. 94 uçaklık bir charter filosu kurulurken Türk turizmciler de adeta seferber oldu. Türkiye’de halen 21 bin 33 konaklamalı Thomas Cook misafiri bulunuyor. Ancak bu ülkeden halen turist gelmeye devam ediyor.
‘EVE DÖNÜŞ’ KUYRUĞU
İflası Türkiye’ye ayak bastıklarında öğrenen turistler Antalya Havalimanı’nda firmaya ait yazıhane önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Turistler daha sonra konaklayacakları otele yönlendirildi. Yurt dışına çıkış yapacak yolculara ise İngiltere’den gönderilen farklı uçaklarla ‘eve dönüş’ operasyonu başlatıldı. 21 bini Türkiye’de olmak üzere dünya genelinde ‘eve dönüş’ bekleyen 150 bin İngiliz turist olduğu belirtiliyor. Turizmcilere göre şu anda tatilde olan Thomas Cook misafiri sayısı 600 bin. Ancak bunun 150 bini iflas eden Thomas Cook İngiltere’ye ait. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya tatillerini sürdürenlerin evlerine dönüşleri ile tatillerini satın almış olanların tatillerini yapmaları, İngiltere’deki sigorta sistemi sayesinde sağlanacaktır. Mevcut sorunun çözümü için üyelerimiz tüm güçleri ile çalışıyor” dedi. Thomas Cook’un faaliyetlerini durdurması nedeniyle Alanya, Side, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere birçok turizm beldesinde otellerin ve hizmet sağlayıcılarının önemli miktarda alacakları bulunduğuna dikkati çeken Firuz Bağlıkaya, “Tur operatörünün müşterisi tüketiciler açısından, zararlarının giderilmesi söz konusu olsa da Thomas Cook ile iş ortaklığı yapan, onlar adına tüketicileri ağırlayan ülkemiz işletmelerinin ticari olarak ciddi kayıpları oldu” dedi.
HİZMETE DEVAM
TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, İngiliz misafirleri sağ salim ülkelerine göndermek için seferber olduklarını söyledi. Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan da söz konusu firmanın getirdiği turistlere tatillerinin sonuna kadar Türk misafirperverliğine yakışan şekilde hizmet edilmesi gerektiğini söyledi.
Ersoy: Sayı 80 bini bulabilir
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “İflas eden şirketin İngiltere bacağının Türkiye’deki yolcu sayısı 21 bin civarında. 48 saat içinde Almanya bölümüyle ilgili durum netleşecek ve daha sonra Nordic ve Rusya için durum netlik kazanacak. Biz Almanya bölümüyle devamlı görüşme halindeyiz. Eğer Almanya da operasyon durdurma kararı alırsa Türkiye’de bulunan 21 bin civarı yolcu sayısı 40 bin civarında olacak. Buna Nordic ve Rusya’da eklenirse 80 bini bulacak” dedi.
Türkiye’ye 3 milyonu aşkın yolcu getiriyordu
Thomas Cook’un iflası, dünya tarihinin en büyük seyahat şirketi iflaslarından biri olarak tarihe geçti. Ana marka Thomas Cook başta olmak üzere, Öger Tours, Neckerman, Thomas Cook Hotels, Condor, Thomas Cook-Rusya gibi onlarca şirketle dünyanın çok sayıda ülkesinde faaliyet gösteren Thomas Cook, 2018 yılı itibariyle tam 22 milyon yolcuya hizmet verdi. Thomas Cook’un sadece Avrupa’dan Türkiye’ye paket turla getirdiği yolcu sayısı 2 milyon. Buna sadece uçak yolcularını ve Thomas Cook Rusya’nın sayıları eklendiğinde toplam sayı 3 milyonu aşıyor. Thomas Cook’un Türkiye turizmiyle çok eski ve köklü bağları bulunuyor.
Otellerin alacağı kaldı
Thomas Cook’a dün itibariyle resmi olarak kayyum atanmış durumda. Kayyum, Thomas Cook’un borçlarını belirleyerek bunları bir sıraya sokacak. Toplamda 1.7 milyar sterlin borcu olan şirketin varlıklarının satışıyla Türkiye’deki otellere de ödeme yapılıp yapılmayacağı zaman içinde belli olacak. Şirketin en fazla yolcu taşıdığı sadece Muğla bölgesine 100 milyon sterlin borcu bulunuyor.
Turizmcilere ‘Destek Paketi’ hazırlanıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’deki turizmcilerin Thomas Cook’un iflas sürecinden etkilenmemesi için destek paketi hazırlanacağını duyurdu. Üzerinde çalışılan ‘Kredi Destek Paketi’ en kısa sürede hayata geçirilecek. Açıklamada “Thomas Cook İngiltere’nin ülkemizde 21 bin 33 konaklamalı misafiri bulunmaktadır. 22 Eylül 2019 dahil içeride konaklayan Thomas Cook misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri, ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafirleri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır” denildi. Bu arada Antalya Valiliği de mağduriyetleri önlemek için kriz masası kurdu.
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