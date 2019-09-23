Thomas Cook seferberliği

En büyük destinasyonu Türkiye ve İspanya olan 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un İngiltere ayağı iflas etti. Dünyada büyük yankı uyandıran iflas sonrası şirketin İngiltere’de 20 bini aşkın çalışanı bir gecede işsiz kalırken, birçok ülkede tatil yapan veya tatile çıkacak olan 100 binlerce kişi mağdur oldu. İflas kararı sonrası İngiltere, sigorta sistemi devreye alındığını açıklarken tarihinin barış zamanındaki en büyük ‘eve dönüş’ operasyonunu başlattı. 94 uçaklık bir charter filosu kurulurken Türk turizmciler de adeta seferber oldu. Türkiye’de halen 21 bin 33 konaklamalı Thomas Cook misafiri bulunuyor. Ancak bu ülkeden halen turist gelmeye devam ediyor.

‘EVE DÖNÜŞ’ KUYRUĞU

İflası Türkiye’ye ayak bastıklarında öğrenen turistler Antalya Havalimanı’nda firmaya ait yazıhane önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Turistler daha sonra konaklayacakları otele yönlendirildi. Yurt dışına çıkış yapacak yolculara ise İngiltere’den gönderilen farklı uçaklarla ‘eve dönüş’ operasyonu başlatıldı. 21 bini Türkiye’de olmak üzere dünya genelinde ‘eve dönüş’ bekleyen 150 bin İngiliz turist olduğu belirtiliyor. Turizmcilere göre şu anda tatilde olan Thomas Cook misafiri sayısı 600 bin. Ancak bunun 150 bini iflas eden Thomas Cook İngiltere’ye ait. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya tatillerini sürdürenlerin evlerine dönüşleri ile tatillerini satın almış olanların tatillerini yapmaları, İngiltere’deki sigorta sistemi sayesinde sağlanacaktır. Mevcut sorunun çözümü için üyelerimiz tüm güçleri ile çalışıyor” dedi. Thomas Cook’un faaliyetlerini durdurması nedeniyle Alanya, Side, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere birçok turizm beldesinde otellerin ve hizmet sağlayıcılarının önemli miktarda alacakları bulunduğuna dikkati çeken Firuz Bağlıkaya, “Tur operatörünün müşterisi tüketiciler açısından, zararlarının giderilmesi söz konusu olsa da Thomas Cook ile iş ortaklığı yapan, onlar adına tüketicileri ağırlayan ülkemiz işletmelerinin ticari olarak ciddi kayıpları oldu” dedi.

HİZMETE DEVAM

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, İngiliz misafirleri sağ salim ülkelerine göndermek için seferber olduklarını söyledi. Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan da söz konusu firmanın getirdiği turistlere tatillerinin sonuna kadar Türk misafirperverliğine yakışan şekilde hizmet edilmesi gerektiğini söyledi.