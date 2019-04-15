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THY 1 milyon barajını aştı

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’na tarihi taşınma sonrası ilk uçuşu yaptığı 6 Nisan saat 14:00’dan bugüne kadar yeni evinde toplam 1 milyondan fazla yolcu ağırladı.

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THY, 6 Nisan’dan bu yana İstanbul Havalimanı’nda 5 bine yakın sefer yaptı. Avrupalı turistlerin Türkiye’ye ilgisinde artışın devam etmesi Türk Hava Yolları’na da olumlu yansıması oldu. Avrupa’dan gelen turist sayısı ilk 2 ayda yüzde 17.3 artarak 1.2 milyona yükseldi. Avrupalıların toplam turist içindeki payının yüzde 37’yi geçmesi THY’nin bu pazarda önemli bir yolcu potansiyeline ulaşmasına yol açtı. Avrupa pazarında 2018 yılı toplamında bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artışla 22 milyon 707 bin yolcu taşıyan THY bu pazarda önemli yolcu talebi almaya devam ediyor. 43 ülkede 114 şehire uçtuğu Avrupa’da THY, bu yılın Ocak-Mart döneminde bu hatlarda yüzde 5.2 artışla 4 milyon 949 bin 822 bin yolcu taşıdı. Avrupa pazarında yolcu doluluk oranları ise yüzde 75.1 oldu. Türk Hava Yolları 335  uçaklık filosu ve 307 nokta ile dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi. 

 

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