THY, 2 yeni uçak finansmanını başarıyla tamamladı

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şirket, Itasca sigorta garantili havacılık finansmanı ürününü Japon öz sermayeli finansal kiralama (JOLCO) modeliyle birleştirdi.

Böylece iki yeni "A350-900" uçağının teslimatını başarıyla tamamlayan şirket uçak finansmanı portföyüne yenilikçi modeli daha ekledi.

THY'nin uluslararası ortaklarıyla kurduğu güçlü işbirliğinin sonucu olan finansman anlaşması kapsamında, Itasca'nın rekabetçi sigorta çözümünün desteğiyle yürütülen işlemde, "Bank of China" tek kreditör olarak görev aldı, Japon öz sermayesi ise JP Lease tarafından sağlandı.

Finansman işlemi, THY'nin Itasca'yla ilk JOLCO anlaşması olarak dikkati çekti.

Anlaşma, Bank of China, JP Lease ve THY arasında tamamlanan ilk uçak finansmanı olma özelliğini de taşıyor.

Bank of China Londra Merkezli Ulaştırma Sektörü Başkanı Arnaud Fiscel "A350-900" uçağının finansmanında THY'ye destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını, bu işlemin başarıyla sonuçlanmasının Bank of China ve THY arasındaki güçlü ilişkinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Fiscel, bunun aynı zamanda havacılık sektörüne özel çözümler sunma konusundaki güçlü yeteneklerinin de bir yansıması olduğuna dikkati çekerek, finansmanın verimli ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasından dolayı ilgili ekipleri tebrik etti.

JP Lease Products and Services Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Teiji Ishikawa da "Bu işlem, Türk havacılık sektörüyle olan güçlü ilişkimizi ve bağlılığımızı gösteriyor. Değerli ve yenilikçi ortaklarımızla birlikte bu işlemin Japon öz sermaye sağlayıcısı olarak yer almaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "HAVACILIK SEKTÖRÜNDE VERİMLİ VE REKABETÇİ FİNANSMAN YAPILARI SAĞLAMA TAAHHÜDÜMÜZÜ PEKİŞTİRİYOR"

Itasca İcra Kurulu Başkanı Gareth John da şunları kaydetti:

"Bu işlem, Itasca'nın finansman platformunun gücünü, çok yönlülüğünü ve önde gelen küresel hava yolları için yenilikçi sigorta destekli çözümler sunma yeteneğimizi vurguluyor. THY'nin iki yeni A350-900 uçağının teslimatını destekleyen bu JOLCO finansmanı, havacılık sektöründe verimli ve rekabetçi finansman yapıları sağlama taahhüdümüzü pekiştiriyor."