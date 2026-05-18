THY, Antalya'da konforu zirveye taşıdı: Özel yolcu salonu hizmete açıldı

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 bin 30 metrekare büyüklüğünde projelendirilen özel yolcu salonu, 270 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Yaklaşık 150 iş gününde tamamlanan projede toplantı odaları, sessiz görüşme alanı, VIP odası, aile odası, çocuk oyun alanı, yolcu giyinme odaları, dua alanları ve farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik dinlenme bölümleri yer alıyor.

Antalya'nın falezleri, kıyı topografyası ve tarihsel dokusundan ilhamla tasarlanan projede doğal taş dokuları, sıcak tonlu ahşap yüzeyler, bronz detaylar ve dolaylı aydınlatma unsurları ön plana çıkıyor.

Farklı oturma alanları, çalışma bölümleri ve yarı özel dinlenme alanları ise akışkan mekansal kurguyla bir araya getiriliyor.