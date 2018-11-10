THY ekimde % 83.4 doluluğa ulaştı

THY’nin 10 ayda taşıdığı yolcu sayısı ise yüzde 10 artışla 64 milyonu aştı. Geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye’ye ve Türk Hava Yolları’na olan talep artışının yılın sonuna doğru da devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu. THY’den yaılan açıklamada “Ekimde taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5’lik artış göstererek 6.5 milyona toplam doluluk oranı ise yüzde 83.4’e ulaştı. Ekim ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış Hat doluluk 3 puanlık artışla yüzde 83.2 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise yüzde 85.1 doluluk oranına ulaşıldı” denildi. Açıklamada “Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 7’lik bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurtdışı yolcu sayısında ise yüzde 8’lik bir artış yaşandı” denildi.

Açıklamada kargo ve posta hacminde ise çift haneli büyüme trendinin sürdüğü belirtilen açıklamada “Kargoda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış oldu” ifadeleri kullanıldı.