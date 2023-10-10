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Ekonomi

THY eylülde 8 milyona yakın yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) geçen ay yüzde 9,2 artışla 7,9 milyon yolcu taşıdı.

AA10 Ekim 2023 Salı 19:21 - Güncelleme:
THY eylülde 8 milyona yakın yolcu taşıdı
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THY'den yapılan açıklamaya göre, THY, eylül ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Şirket, arz edilen kapasitesini 2022'nin yüzde 8,9 üzerine çıkardığı eylülde toplam 7,9 milyon yolcu taşıdı ve yüzde 84,9 doluluk oranına ulaştı.

Toplam yolcu sayısı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 9,2 artarak 7,9 milyona ulaşan THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 84,6, iç hat doluluk oranı ise yüzde 87,3 olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Eylül 2022'de 2,3 milyon iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,6 artarak 2,7 milyon oldu.

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Eylül 2022'de 19,3 milyar iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,9 artarak 21,1 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi Eylül 2022'de 145,4 bin ton iken, 2023'ün aynı döneminde yüzde 3,4 artarak 150,3 bin ton olarak kaydedildi.

OCAK-EYLÜL 2023 TRAFİK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

"Ocak-Eylül 2023 trafik sonuçları değerlendirmesi"ne göre, 2022'nin aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 18,6 artarak 63,9 milyon oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Eylül 2022'de 17,1 milyon iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 31,2 artarak 22,4 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan artarak yüzde 83,1 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,9 olarak kaydedildi.

Toplam arz edilen koltuk kilometre Ocak-Eylül 2022'de 150,9 milyar iken, bu yıl yüzde 16,6 artarak 176 milyar olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022'de 1 milyon 259 bin ton iken, bu yıl yüzde 5,7 azalarak 1 milyon 187 bin ton olarak kaydedildi. Eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı 430 oldu.

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