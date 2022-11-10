THY ile TİM arasında ''indirimli kargo'' imkanı sunan protokol imzalandı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, hava kargo taşımacılığının Türkiye'nin ihracatı için kritik önemde olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin gururu THY, havacılık sektörünün her alanında Türkiye markasına hizmet eden, bizi gururlandıran, çok önemli projeler gerçekleştiriyor. İhracatçılarımız, hava kargo ile uzak pazarlara kısa sürede erişim imkanına kavuşuyor." dedi.

Türkiye'nin ortalama ihracat menzilinin 3 bin 65 kilometre olduğunu, bu rakamı dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometreye yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Bu anlamda hava kargo seçeneği, ortalama ihracat mesafemizi artırabilmemiz adına son derece önemli. Protokol kapsamında, Uzak Ülkeler Stratejisi'nde de hedefler arasında yer alan ABD, Pakistan, Endonezya ve Nijerya'da önemli avantajlar sağlanacak. Hedef destinasyonları, ihracatçımız için en verimli olacak şekilde belirledik. 31 ülkede 40 şehre, ihracatçılarımız yüzde 30'a varan indirimlerle ürünlerini ulaştırabilecek."

Gültepe, bu yıl hava kargoyla ihracatın 10,3 milyar doları aştığını belirterek, "Hava kargo yükümüz ise 158 bin ton. İnşallah, protokolle beraber hava yolu ile taşımacılığın payını daha da yukarılara taşıyacağız." dedi.