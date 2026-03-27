  • THY imzayı attı: Centrum Air ile parça desteği anlaşması yapıldı
Ekonomi

THY imzayı attı: Centrum Air ile parça desteği anlaşması yapıldı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Özbekistan'ın en büyük özel havayolu konumundaki Centrum Air ile Airbus A320 filosunu kapsayan uzun süreli parça desteği (komponent pool) anlaşması imzaladı.

AA27 Mart 2026 Cuma 11:56
THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma, THY Teknik AŞ ile Centrum Holding'in bir parçası olan Centrum Air arasındaki işbirliğinin başlangıcını temsil ediyor. Bu, aynı zamanda THY Teknik AŞ'nin Özbekistan merkezli bir havayoluyla gerçekleştirdiği ilk anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Anlaşma kapsamında Centrum Air, THY Teknik AŞ'nin geniş komponent envanterinden yararlanacak, şirketin hızlı ve kapsamlı parça tedarik hizmeti sayesinde operasyonlarına kesintisiz devam edebilecek.

  • Centrum Air
  • Airbus A320

