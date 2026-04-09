İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5856
  • EURO
    52,088
  • ALTIN
    6764.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

THY mart ayında 7,2 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları, Mart 2026 trafik sonuçlarını KAP'a bildirdi. THY yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 7,2 milyona ulaşırken, doluluk oranı 6,1 puan yükselerek yüzde 83,6 oldu. Şirketin filosundaki uçak sayısı da 528'e çıktı.

9 Nisan 2026 Perşembe 09:54
THY mart ayında 7,2 milyon yolcu taşıdı
ABONE OL

Türk Hava Yolları, 2026 yılı mart ayına ait trafik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, yolcu sayısından doluluk oranlarına, kargo hacminden filo büyüklüğüne kadar tüm kalemlerde güçlü bir büyüme performansı sergiledi. THY yolcu sayısındaki yüzde 16'lık artış, havacılık sektöründe dikkat çeken bir ivmeye işaret etti.

THY YOLCU SAYISINDA YÜZDE 16'LIK PATLAMA

Türk Hava Yollarının (THY) yolcu sayısı mart ayında yüzde 16 artarak 7,2 milyona çıktı.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Mart 2026 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, şirketin Mart 2025 döneminde 6,2 milyon olan yolcu sayısı, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 16 artarak 7,2 milyona çıktı.

DOLULUK ORANLARI REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Yolcu doluluk oranı, Mart 2026 döneminde 2025 yılının aynı dönemine göre 6,1 puan artarak yüzde 83,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 5,9 puan artışla yüzde 83,7'ye, yurt içi yolculuk doluluk oranı 8 puan yükselerek yüzde 82,3'e ulaştı.

Mart 2025'te 20,9 milyar olan Toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 8,7 artışla 22,8 milyar olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta yüzde 8,8 artarak 182,2 bin tondan 198,3 bin tona çıktı.

2026 Mart sonundaki şirketin filosundaki uçak sayısı yüzde 11,9 artarak 472'den 528'e çıktı.

  • THY yolcu sayısı
  • Türk Hava Yolları
  • THY doluluk oranı
  • THY filo büyümesi
  • havacılık sektörü

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.