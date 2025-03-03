THY, Phnom Penh'e 10 Aralık'ta sefer başlatacak

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yıl sonunda başlayacak seferlerle Kamboçya, Güneydoğu Asya'da sefer yapılan 7. ülke, Punom Pen ise bölgede uçulan 11. şehir olacak.

Hava yolu şirketi, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticarete olumlu katkı sağlaması beklenen seferlerle Uzak Doğu'daki uçuş ağında 20 şehir ve 21 havalimanına ulaşacak.

Uçuşlar, 10 Aralık'tan itibaren İstanbul'dan Punom Pen'e çarşamba, cuma ve pazar, Punom Pen'den İstanbul'a pazartesi, perşembe ve cumartesi olarak haftada 3 frekans icra edilecek.