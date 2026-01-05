İSTANBUL 16°C / 10°C
Ekonomi

THY Teknik AŞ ile Pakistanlı hava yolu AirSiral arasında bakım anlaşması imzalandı

Türk Hava Yolları (THY) uçak bakım iştiraki THY Teknik AŞ ile Pakistan merkezli hava yolu şirketi AirSial arasında bakım anlaşması imzalandı.

5 Ocak 2026 Pazartesi 11:09
THY Teknik AŞ ile Pakistanlı hava yolu AirSiral arasında bakım anlaşması imzalandı
THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, THY Teknik AŞ, Pakistan merkezli hava yolu AirSial ile olan işbirliğini, Airbus A320ceo filosu için imzalanan yeni 5 yıllık komponent pool hizmeti anlaşmasıyla genişletti.

Yeni anlaşma kapsamında AirSiral, THY Teknik AŞ'nin geniş yedek parça ve komponent envanterinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki depolarından yararlanarak filosu için kapsamlı bakım hizmeti alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, yenilenen bu anlaşmanın anlamlı bir adım olduğunu belirterek, "AirSial yönetimini tesislerimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Yetkin teknisyen ve mühendis kadromuzla dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize kapsamlı hizmetler sunmaya devam edeceğiz. AirSial ile olan işbirliğimizi önümüzdeki yıllarda yeni fırsatlarla daha da güçlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AirSial Yönetim Kurulu Başkanı Fazal Jilani ise THY Teknik AŞ ile 2020'den bu yana emniyet ve teknik yetkinlik temelleri üzerine başarılı bir işbirliği kurduklarını aktardı.

Bu işbirliğini devam ettirmek ve genişletmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Jilani, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm A320 filomuzu kapsayan bu kapsamlı komponent pool anlaşması, büyüme stratejimizin temel taşlarından biri olup, uçuş ağımızı genişletmeye devam ederken operasyonel verimliliğimizi artıracak ve filomuzdaki uçakların yerde kalma sürelerini en aza indirecektir. THY Teknik AŞ'nin küresel destek altyapısı ve kanıtlanmış uzmanlığı, operasyonlarımızı büyütme yolunda ilerlerken bize büyük bir güven vermektedir. Bu güçlü işbirliğini yeni ufuklara ulaştırmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

  • THY Teknik AŞ
  • AirSial
  • uçak bakımı

