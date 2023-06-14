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Ekonomi

THY, ''Türkiye'nin en değerli markası'' olarak bu yıl da tacını korudu

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolarlık marka değeriyle geçmiş 4 yılda olduğu gibi bu yıl da 'Türkiye'nin en değerli markaları' listesinde zirvedeki yerini korudu.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 11:25 - Güncelleme:
THY, ''Türkiye'nin en değerli markası'' olarak bu yıl da tacını korudu
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Brand Finance, 2023 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.

Listede ilk sırayı 2 milyar dolarlık marka değeriyle 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında olduğu gibi THY aldı. Böylelikle Türkiye'nin en değerli markası olma unvanını koruyan şirket, bu başarıyı marka değerini geçen yıla göre yüzde 26 artırarak sağladı.

THY'yi 1 milyar 500 milyon dolarla Arçelik izledi. Üçüncülüğü 927 milyon dolarlık marka değeriyle Vestel aldı.

Garanti BBVA geçen yıla göre 3 sıra yükselerek 767 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü sıraya yerleşirken İş Bankası 736 milyon dolarla 5'inci, BİM 589 milyon dolarla 6'ncı, Ziraat Bankası 560 milyon dolarla 7'nci, Ford Otosan 543 milyon dolarla 8'inci, Turkcell 532 milyon dolarla 9'uncu, Akbank 490 milyon dolarla 10'uncu sırayı aldı.

- EN DEĞERLİ 100 MARKA ARASINA 3 YENİ MARKA GİRDİ

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 3 yeni marka dahil oldu. Şölen, Ege Profil ve Desa listeye girmeyi başardı.

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek oranda artış yüzde 153 ile Aktifbank, yüzde 101 ile Anadolu Isuzu'da gerçekleşti.

Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş oranı ise yüzde 64 ile Aytemiz'de oldu. Bu markayı yüzde 61 ile Anadolu Sigorta, yüzde 56 ile Brisa izledi.

- "EN DEĞERLİ 100 MARKANIN TOPLAM DEĞERİ 15,6 MİLYAR DOLAR"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, araştırmaya ilişkin sonuçları değerlendirdi.

İlgüner, en değerli 100 markanın toplam değerinin 15,6 milyar dolar olduğunu, neredeyse geçen yılın değerine (16 milyar dolar) yaklaşıldığını söyledi.

Araştırmaların 2007 başlangıç noktasına göre toplam değer kaybının üst üste son 3 yıldır devam ettiğini belirten İlgüner, Türk lirasının ve markaların bizzat kendilerinin değer kazanmasıyla şirketlerin marka değerlerinin özlenen bir seyre kavuşabileceğini bildirdi.

İlgüner, cari açık üzerinde önemli olumlu etkisi olması gereken değerli markalar için 20'nci yılına giren ve 384 markanın dahil olduğu Turquality çabalarının artırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Şirketlerin marka değerinin artırılması, katma değerli üretim ve ihracat için özel ve kamu tüm tarafların eşgüdümlü hareket etmesi gerekiyor. 'Marka Türkiye' girişimleri de bu amaçla bütünleşik strateji ve politikalar üretme sürecini etkin kılacaktır." dedi.

Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası, 2023 yılı marka değerleri (milyon dolar) ve değişim oranları şöyle:

2023 Sıra2022 SıraMarkaİş Kolu2023
Marka Değeri		Marka
Değeri Değişim
11Türk Hava YollarıHava yolu2.00026%
22ArçelikDayanıklı Tüketim1.5004%
34VestelDayanıklı Tüketim92729%
47Garanti BBVABanka76744%
59İş BankasıBanka73645%
68BİMPerakende58912%
711Ziraat BankasıBanka56022%
83Ford OtosanOtomotiv543-34%
95TurkcellTelekom532-24%
1012AkbankBanka4909%
1113Yapı KrediBanka48614%
126LC WaikikiHazır Giyim486-27%
1316MigrosPerakende34532%
1419Petrol OfisiAkaryakıt30021%
1517OpetAkaryakıt29213%
1618ÜlkerGıda28314%
1722HalkbankBanka27524%
1810Türk TelekomTelekom251-50%
1915VakıfbankBanka248-8%
2024Anadolu EfesAlkollü İçecek2265%

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