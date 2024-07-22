THY, TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı! Uçaklarda ücretsiz internet hizmeti

Bu yıl sonundan başlanması ve iki yılda tamamlanması hedeflenen proje kapsamında THY, mevcut filosunu en yeni uçak içi bağlantı (IFC) teknolojileriyle güçlendirmeyi ve yeni uçakları daha verimli IFC teknolojileriyle donatmayı planlıyor.

Bu sayede THY, filosunun büyük bir bölümünde sunduğu IFC hizmetini tüm filosuna yayarak, tüm yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı IFC hizmetini ücretsiz olarak sunabilecek.

Tüm filosu adına en iyi IFC hizmet çözümlerini sunabilecek yerel ve uluslararası tedarikçilerle işbirliği görüşmeleri yapan THY, bu bağlantı hizmetine yönelik çözümlerin geliştirilmesinde Türk şirketlerine de destek sağlıyor.

Bu kapsamda projeyi THY'nin kabin içi sistemler üreten iştiraki TCI Aircraft Interiors ile TÜRKSAT ortaklaşa yürütecek.