İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0049
  • EURO
    35,4577
  • ALTIN
    2475.43
  • BIST100
    10662.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • THY, üçüncü kez ''En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu'' ödülüne layık görüldü
Ekonomi

THY, üçüncü kez ''En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu'' ödülüne layık görüldü

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası finans dünyasının saygın kuruluşlarından World Finance tarafından, 'En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu' (Most Sustainable Flag Carrier Airline) ödülüne bir kez daha layık görüldü.

AA25 Haziran 2024 Salı 12:07 - Güncelleme:
THY, üçüncü kez ''En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu'' ödülüne layık görüldü
ABONE OL

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "bayrak taşıyıcı", bu prestijli ödülü üç yıl üst üste kazanmanın gururunu yaşıyor.

İklim krizinin havacılık sektörünü olumsuz etkilediği bir ortamda THY, gönüllü karbon dengeleme platformu "CO2mission", "Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı" (SAF) kullanımı, uçak içi sürdürülebilir ürünler ve uyguladığı atık yönetimi ile yolcularına sunduğu sürdürülebilir seyahat deneyimi sayesinde sektörde öne çıkıyor.

Karbon ayak izini azaltmak için 2008'den bu yana 100'den fazla proje yürüten THY, 2023'te de yakıt tasarrufu ve sera gazı salımının azaltılması konularında önemli başarılara imza attı.

World Finance Sürdürülebilirlik Ödülleri, dünya finans ve iş çevrelerince önemli bir referans olarak kabul ediliyor ve çevresel, ekonomik ve sosyal alandaki en iyi uygulama örneklerine sahip kuruluşlara veriliyor.

World Finance, 2008 yılından bu yana farklı sektörlerde uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle ülkelerin en iyi kurumlarını belirlemeyi hedefliyor.

  • En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu
  • ödül

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.