THY uçuşa geçti

Türk Hava Yolları (THY), Boeing MAX sorunu ve İstanbul Havalimanı’na taşınma işlemlerine rağmen, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde 655 milyon dolar net kâr açıkladı. THY’den yapılan açıklamada “Türk Hava Yolları, tek seferde şimdiye kadar yaşanmış en büyük havalimanı taşınmasını başarılı bir şekilde tamamladığı, global havacılık sorunu haline dönüşen Boeing 737-8 Max uçaklarından 24 adet uçağı uçuramadığı 2019 yılı üçüncü çeyreğini 675 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 655 milyon dolar net kâr ile tamamlamayı başardı. Şirketimiz, geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 1.8 artırarak 4 milyar dolara yükseltti. Bu çeyrekte taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 daralarak yaklaşık 21 milyon olarak gerçekleşti. MAX uçakları ve Airbus’tan temin edilen NEO model dar gövde uçakların gelişlerinde karşılaşılan gecikmelerden kaynaklı sefer iptallerine rağmen dış hat yolcu sayımız 13 milyon ile geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 3.6 artış gösterdi. Ocak-Eylül döneminde ise dış hat yolcu sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 artarak 33 milyon seviyesine yaklaştı” denildi.

‘GİDERİMİZ ARTTI’

Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK’ün (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar-EBITDAR) 2019 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak yaklaşık 1.3 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada “FAVKÖK marjımız ise yüzde 32.4 oldu. Bu daralmada havalimanı taşınma maliyetleri ve personel giderlerindeki artış gibi beklenen etkilerin yanında teslim alınması planlanan uçaklardan üretici kaynaklı problemler nedeniyle teslim alınmayan yahut uçurulamayan uçaklar için katlanılan sabit giderler de önemli rol oynadı. İstanbul Havalimanı’nda operasyonel giderlerimizde beklentiler çerçevesinde gözlenen artış, artan lounge alanları, kontuar sayısı ve artan körük kullanım oranları ile müşteri memnuniyetimizi artırmak gibi önemli bir amaca hizmet etmektedir” denildi.

126 ÜLKEYE ULAŞTI

Kargo taşımacılığında da büyümesini sürdüren THY şu açıklamayı yaptı: “Üçüncü çeyrekte taşınan kargo bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 artışla 400 bin tona ulaşmıştır. Turkish Cargo, dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri olma hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir. 65 bin kişinin üzerinde istihdam sağlayan THY, geniş uçuş ağı ve kuvvetli tarife yapısı ile küresel bir havayolu olma kimliğini daha da sağlamlaştırmıştır. Yeni açılan Denpasar, Pointe-Noire, Mexico City, Cancun ve Luksor hatları ile birlikte 126 ülkede, 52’si yurtiçi, 267’ü yurtdışı olmak üzere 319 noktaya uçuş gerçekleştiriyor.”