İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2023 Perşembe / 13 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7673
  • EURO
    19,9714
  • ALTIN
    1113.35
  • BIST100
    5425.82
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • THY ve Moğolistan Hava Yolları kod paylaşımı anlaşması imzaladı
Ekonomi

THY ve Moğolistan Hava Yolları kod paylaşımı anlaşması imzaladı

Türk Hava Yolları (THY) ile Moğolistan Hava Yolları (MIAT Mongolian Airlines) imzaladıkları anlaşmayla yolculara daha fazla seçenek ve bağlantı olanağı sağlayacak.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 11:38 - Güncelleme:
THY ve Moğolistan Hava Yolları kod paylaşımı anlaşması imzaladı
ABONE OL

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY ve Moğolistan Hava Yolları arasında kod paylaşımı anlaşması imzalandı.

Anlaşmayla THY ve MIAT Mongolian Hava Yolları tarafından ortak gerçekleştirilen İstanbul-Ulanbator-İstanbul seferlerinde "TK" kodu kullanılacak. MIAT Mongolian Hava Yolları da THY'nin İstanbul-Ulanbator-İstanbul seferleri ile THY'nin İstanbul bağlantılı 10 öte noktasına "OM" koduyla uçuş gerçekleştirebilecek. MIAT Mongolian Hava Yolları yolcuları, THY'nin geniş uçuş ağı üzerinden İstanbul ötesinde birçok noktaya ulaşabilecek.

MIAT Mongolian Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Munhktamir Batbayar da imzalanan anlaşmanın her iki şirketin işbirliğinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "Anlaşma, her iki hava yolunun müşterilerine daha fazla seçenek ve bağlantı olanağı sağlayacak. THY, geniş uçuş ağına sahip dünya çapında önemli bir hava yolu şirketidir ve böylesine seçkin bir hava yolu ile işbirliği yapmak bizim için büyük bir ayrıcalıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.