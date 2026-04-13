Ekonomi

THY'de görev devir teslimi yapıldı

Türk Hava Yollarının (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığına getirilen Prof. Dr. Murat Şeker ile THY Genel Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Olmuştur, düzenlenen törenle yeni görevlerini devraldı.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 14:26 - Güncelleme:
THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şirketin genel yönetim binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine şirket ve iştirak yöneticileri ile çalışanlar katıldı.

Açıklamada törende yaptığı konuşmasına yer verilen eski THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bugünü yalnızca bir veda değil, bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın çok daha uzak ufuklara taşıyacağı yeni bir başlangıcın ilk günü olarak görüyorum. Görevim boyunca sağladığınız destek için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Genel Müdürlük görevini devreden Bilal Ekşi ise "Bugün görevimi devralacak olan yeni Genel Müdürümüzün bu devasa operasyonel yapıyı daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. THY ailesine gönül bağım daimi olacak." diye konuştu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Türkiye'nin dünyadaki en güçlü temsili olan bir şirketin yönetimini devraldığını belirterek, "Bu başarıyı daha ileriye taşımak en temel sorumluluğumuzdur. Küresel rekabetin sürekli arttığı bu ortamda en büyük gücümüz, sahip olduğumuz insan kaynağıdır. THY ailesinin her bir ferdi, bu büyük başarının kritik bir unsurudur. Birlikte üretme ve birlikte geliştirme fırsatı bulduğumuz yöneticilerime gelecekte de başarı diliyorum." şeklinde konuştu.

THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ise sorumluluğunun büyüklüğünün farkında olduğunu dile getirerek, "Uzun yıllardır çeşitli kademelerinde görev yaptığım kurumumuzda kazandığım birikimi, bu yeni görevimde markamızın gücünü daha ileri taşımak adına kullanacağım. Görevi devraldığım Sayın Bilal Ekşi'ye ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Bolat'a bugüne kadar sergiledikleri liderlik için teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

  • THY Yönetim Kurulu Başkanı
  • Murat Şeker
  • Ahmet Olmuştur

