THY’de ‘take off’ dönemi

Geçtiğimiz yıl 73 milyon 202 bin yolcu taşıyan THY, bu yıl 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

DOLULUK HEDEFİ YÜZDE 82

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2019 yılı hedef ve beklentilerini açıkladı. Buna göre THY, 2019 yılında iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. THY, Türkiye’de yüzde 3, Orta Doğu’da yüzde 11, Avrupa’da yüzde 6, Asya-Uzak Doğu’da yüzde 8, Amerika’da yüzde 7, Afrika’da yüzde 15 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde 7-8 artışla yaklaşık 195 Milyar AKK seviyelerine ulaşılması planlanırken, yolcu doluluk oranının yüzde 81-82 aralığında olmasının beklendiğini bildirdi.