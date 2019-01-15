THY’de ‘take off’ dönemi
Türkiye’nin en büyük şirketlerinden Türk Hava Yolları (THY) yeni yılda ‘take off’ (yükseliş) dönemine giriyor.
Geçtiğimiz yıl 73 milyon 202 bin yolcu taşıyan THY, bu yıl 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.
DOLULUK HEDEFİ YÜZDE 82
THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2019 yılı hedef ve beklentilerini açıkladı. Buna göre THY, 2019 yılında iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. THY, Türkiye’de yüzde 3, Orta Doğu’da yüzde 11, Avrupa’da yüzde 6, Asya-Uzak Doğu’da yüzde 8, Amerika’da yüzde 7, Afrika’da yüzde 15 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde 7-8 artışla yaklaşık 195 Milyar AKK seviyelerine ulaşılması planlanırken, yolcu doluluk oranının yüzde 81-82 aralığında olmasının beklendiğini bildirdi.
KARGODA BÜYÜYECEK
Şirketin bu yıl yüzde 3-4 artış ile yaklaşık 1.45 milyon ton kargo taşınması hedefleniyor. THY, 2019 yılında toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 8-9 artış öngörüldüğünü, 2019 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 715 dolar civarında olması bekleniyor. 14.1 milyar dolar tutarında satış geliri elde edilmesi hedefleniyor. Yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3-5 arasında artış bekleniyor.
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