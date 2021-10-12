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Ekonomi

THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'a indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Doğu Avrupa ve Balkanlar'da vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler de dahil olmak üzere birçok noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

AA12 Ekim 2021 Salı 10:55 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 10:55
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen THY yolcuları, 11- 21 Ekim tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım-27 Nisan 2022 tarihleri arasında Balkanlar'da Bükreş, Köstence, Üsküp ve Priştine'ye 109, Sofya, Varna, Kişinev, Cluj, Zagreb, Ljubljana, Dubrovnik ve Saraybosna'ya 119, Belgrad'a 129, Podgorica'ya 139, Kafkaslar'da Tiflis'e 129, Batum'a 119, Ukrayna'da Kharkiv, Lviv ve Zaporijya'ya 129, Mykolaiv'e 139, Kiev'e 159 ve Odessa'ya 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Balkanlar'ın Belgrad, Podgorica, Priştine, Saraybosna ve Üsküp şehirlerine vizesiz, Ukrayna ve Moldova'ya ise pasaporta gerek duyulmadan sadece kimlik kartı ile giriş yapılabilecek.

Kampanya kapsamındaki indirimler, THY'nin internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Fiyatlar, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

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