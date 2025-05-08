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Ekonomi

THY'den güvenlik önlemi: Pakistan uçuşları durduruldu

Türk Hava Yolları, Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı nedeniyle 2 gün boyunca İstanbul çıkışlı İslamabad ve Lahor seferlerini karşılıklı olarak durdurdu.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
THY'den güvenlik önlemi: Pakistan uçuşları durduruldu
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Türk Hava Yolları (THY), Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı nedeniyle bugün ve yarın İstanbul'dan yapılması planlanan İslamabad ve Lahor seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada, "Asya'da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 8 Mayıs Perşembe ve 9 Mayıs Cuma tarihli İslamabad ve Lahor seferlerimiz iptal edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, TK 714 sefer sayılı İstanbul-Lahor, TK 715 sefer sayılı Lahor-İstanbul seferleri ile TK 710 İstanbul-İslamabad, TK 711 İslamabad-İstanbul, TK 750 İstanbul-İslamabad ve TK 751 İslamabad-İstanbul seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

THY yolcuları, seyahat planlarını güncellemek için şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasından işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

  • THY sefer iptali
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