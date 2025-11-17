İSTANBUL 20°C / 16°C
Ekonomi

THY'den indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı. Yurt içi uçuşları için 1000 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet alınabilecek.

AA17 Kasım 2025 Pazartesi 10:25 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları (THY), düzenlendiği kampanyayla yurt içi uçuşlarda 1000 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyor.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt içi uçuşları için 1000 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet alınabilecek.

Yolcular, bu biletleriyle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek.

İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli kampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

  • THY indirimli bilet
  • Yurt içi uçuş kampanyası
  • 1000 TL başlangıç fiyatı

