THY’den İstanbul Havalimanı’nda 5 yıldızlı otelleri aratmayan yolcu salonu

Türk ve dünya havacılık tarihine geçen İstanbul Havalimanı’ndaki büyük taşınma sürecinin ardından havayolu şirketleri bu destinasyondan dünyanın dört bir yanına uçmaya başladı. Başarılı bir operasyonla yeni evine taşınan bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları da, uçuşlarını bu noktadan sürdürmeye devam ediyor. Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan ve bu alandaki liderliği elinde bulunduran THY, yolcu konforunu da bir üst seviyeye taşıdı. Aylar süren hazırlığın ardından İstanbul Havalimanı'nda açılmasıyla birlikte bu noktaları devreye alan THY, yolcularını burada ağırlamaya başladı.

LÜKS OTELLERİ ARATMAYAN YOLCU SALONU

Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndaki dikkat çeken hizmet noktalarından birisi ise CİP Lounge olarak ifade edilen özel yolcu salonu. Büyük taşınma öncesinde Atatürk Havalimanı’nda 6 bin metrekarelik bir alanda yolculara hizmet veren CİP Lounge, İstanbul Havalimanı’nda daha da büyüyerek 9 bin 580 metrekareye ulaştı. 5 yıldızlı otelleri aratmayacak özellikte tasarlanan özel yolcu salonunda sinema, kütüphane, müze, çocuk oyun alanı, golf, geleneksel kahve barı ve çay bahçesi gibi birçok özellik bulunuyor. Özellikle transit yolcuların bekleme süreleri de göz önünde bulundurularak rahatlıkla dinlenebilmeleri için yolcu salonunda 24 adet süit, 24 adet de duş kabini oluşturuldu. Salonda bekleyen yolcular ihtiyaç halinde THY tarafından oluşturulan toplam 6 tane bulunan toplantı odalarında da özel toplantılarını gerçekleştirebilecek.

TÜRKİYE’NİN GELENEKSEL TATLARI DÜNYA VATANDAŞLARINA İKRAM EDİLİYOR

Asya, Avrupa ve Afrika kıt'alarına yakın coğrafi konumunun da avantajıyla bölgenin küresel ölçekteki aktarma merkezi olmaya aday İstanbul Havalimanı’nda, burayı kullanacak dünya vatandaşlarına Türkiye’nin geleneksel lezzetleri de ikram edilmeye başlandı. Ege yöresinin zeytinyağlı yemeklerinin yanı sıra yolculara, Kayseri mantısı, kuru fasulye, patlıcan musakka, sarma gibi yemekler de ikram ediliyor. Ayrıca yolcular baklava ve kadayıf gibi Türk tatlılarından da tadabiliyor.

KONTUARA GELEN YOLCULAR BİLET İŞLEMLERİNİ OTURARAK GERÇEKLEŞTİRİYOR

İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte Türk Hava Yolları tarafından devreye alınan bir diğer hizmet noktası da Businnes Class yolcular için oluşturulan Check-in kontuarı. Biletlerini almak için kontuara gelen yolcular, bilet işlemlerini görevlilerin bulunduğu bankoların önündeki koltuklara oturarak ayakta beklemeden gerçekleştirebiliyor. Aynı şekilde yolcular, kontuar adası içerisine konulan koltuklara da oturarak dinlenebiliyor.