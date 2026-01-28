İSTANBUL 13°C / 11°C
Ekonomi

THY'den Orta ve Kuzey Avrupa'ya indirimli bilet kampanyası: Her şey dahil 159 dolar

Türk Hava Yolları (THY), Orta ve Kuzey Avrupa'ya gidiş dönüş her şey dahil 159 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat etme fırsatı sunuyor.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 10:57 - Güncelleme:
THY'den Orta ve Kuzey Avrupa'ya indirimli bilet kampanyası: Her şey dahil 159 dolar
THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, THY'nin transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İsviçre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç'teki 23 noktaya indirimli bilet kampanyası başlatıldı.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyalı fiyattan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini 3 Şubat'a kadar satın almaları koşuluyla seyahatlerini 28 Ocak-10 Haziran'da gerçekleştirebilecek.

Ekonomi sınıfında 159 dolardan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletler için geçerli olacak. Fiyatlar, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

Popüler Haberler
