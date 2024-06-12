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Ekonomi

THY'nin ABD'deki yeni rotası belli oldu

Türk Hava Yolları (THY), ABD uçuşlarına Denver şehrini de ekledi.

DHA12 Haziran 2024 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
THY'nin ABD'deki yeni rotası belli oldu
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ABD uçuşlarına 1988 yılında New York seferiyle başlayan Türk Hava Yolları (THY), buradaki uçuşlarında 14'üncü nokta olarak Denver şehrini ekledi. Dün itibariyle haftada 3 sefer düzenleyecek olan bayrak taşıyıcı, 9 Temmuz itibarıyla haftada 4 sefere çıkartacak. Havayolu şirketi açılışa özel fiyatlarla gerçekleştireceği uçuşlarını İstanbul Havalimanı- Denver Uluslararası Havalimanı rotasında icra edecek.

Türk Hava Yolları misafirleri, 03 Temmuz tarihine kadar satın alacakları biletlerle 11 Haziran – 20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'dan Denver'a 787 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

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