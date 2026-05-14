THY'nin İstanbul Havalimanı İç Hatlar Özel Yolcu Salonu yenilendi

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4 bin 500 metrekare büyüklüğünde projelendirilen yeni yolcu salonu, 10 boarding kapısı ve 484 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Bayrak taşıyıcı havayolu, "Business Class ve Elite Plus" yolcularına yönelik hazırladığı alanlarda, uçuş öncesi özel bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.

"Flow/Akış" konseptiyle tasarlanan yeni yolcu salonunda doğal dokular, biofilik tasarım prensipleri ve sıcak malzeme paleti ön plana çıkıyor. Dinlenme ve yemek alanlarının yanı sıra bireysel ve paylaşımlı çalışma alanları, zengin ikram seçenekleri ve açık teras deneyimi yolculara bir arada sunuluyor.

Proje kapsamında ayrıca çocuk oyun alanı, çalışma alanları, özel duş alanları, dua odaları, televizyon alanları ve farklı yolcu profillerine yönelik dinlenme bölümleri de yer alıyor. Özel yolcu salonu içerisinde yer alan açık teras bölümü ise yaklaşık 52 kişilik kapasitesiyle yolculara ferah bir deneyim sunuyor.