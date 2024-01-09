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Ekonomi

THY'nin seferden çektiği iki uçak Azerbaycan ve Katar'a yönlendirdi

Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 uçağında yaşanan problem nedeniyle filosundaki bu tip 5 uçağı seferden çeken Türk Hava Yolları (THY), bu kapsamda İran'da bekletilen 2 uçağı gerekli kontroller için Azerbaycan ve Katar'a yönlendirdi.

AA9 Ocak 2024 Salı 13:00 - Güncelleme:
THY'nin seferden çektiği iki uçak Azerbaycan ve Katar'a yönlendirdi
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Edinilen bilgiye göre, Alaksa Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle THY, filosunda bulunan bu tipteki 5 uçağını seferden çekerek incelenmesine karar verdi.

Bu kapsamda 3 uçağı İstanbul Havalimanı'nda bulunan THY'nin 2 uçağı da yaptıkları seferlerin ardından İran'ın İsfahan ve Meşhed kentlerinde kaldı.

Gerekli inceleme için İsfahan Havalimanı'nda bulunan TC-LYD kuyruk tescilli uçak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye, TC-LYA tescilli uçağı ise Meşhed Havalimanı'ndan kalkış yaparak Katar'ın başkenti Doha'ya yönlendirildi.

İncelemelerin ardından Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların uçuşuna karar verilecek.

  • Boeing 737 MAX 9
  • inceleme

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