Ekonomi

THY'nin Tiran seferleri tekrar başladı

Türk Hava Yolları (THY), Arnavutluk'un başkenti Tiran'a seferlerini yeniden başlattı.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 13:42
THY'nin Tiran seferleri tekrar başladı
THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, haftada 7 frekans olarak icra edilecek Tiran seferleriyle, İstanbul ile Balkanlar arasındaki hava ulaşımı daha da güçleniyor.

İstanbul Havalimanı çıkışlı icra edilecek seferler, Tiran'ı THY'nin küresel uçuş ağına bağlayarak yolcularına Türkiye ile birlikte dünyanın farklı noktalarına konforlu ve kesintisiz bağlantı imkanı sunacak.

THY ve uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" resmi internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezi ve satış ofislerinden ulaşılabilir.

