THY’ye 2 ödül birden 

THY’den yapılan açıklamaya göre, THY, geçen yılın kasım ayında teslimi yapılan B777-F tipi kargo uçağının 110 milyon Euro değerindeki yenilikçi ve sofistike finansmanı sayesinde 21 Ocak’ta İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen ‘Airline Economics Global Aviation 100 Global Leaders’ ödül töreninde ‘Yılın En İyi Finansmanı’ ödülünü aldı.

BAŞARILI PERFORMANS

Hava yolunun finansman dalında layık görüldüğü bir diğer ödül ise İngiltere’nin başkenti Londra’da 31 Ocak’ta yapılan ‘Global Transport Finance’ ödül töreninde takdim edilen ‘Yılın En İyi Vergi Kalkanlı Finansmanı’ oldu. THY, geçen yıllarda da çokça ödüllendirilen başarılı finansman performansı ile küresel finans çevrelerinden takdir toplamayı sürdürüyor. THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker, ödüller için teşekkür ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Uçak finansmanı alanında özellikle de son yıllarda çizdiğimiz yükselen grafiği, bu ödüllerle taçlandırmış olmak bizim için büyük mutluluk. Çok kez ödüllendirilen bu yönlü performansımızı daha da iyileştirmek adına çalışmalarımızı bilfiil sürdürürken, THY’nin yükselen küresel itibarına ve marka değerine bu noktada da ivme kazandırıyor olmaktan gurur duyuyoruz.”

ÇİN ŞİRKETLERİ DEVREDE

Verilen bilgiye göre, finansman yapısı, THY’nin büyük finansörlerinden ve Fransa’nın en büyük bankalarından biri olan Credit Agricole CIB tarafından aranje edilerek vergi avantajlarının kullanılmasıyla birlikte Çin’in en büyük bankalarından birinin iştiraki olan ICBC Financial Leasing Co. Ltd. tarafından sağlanan rekabetçi kredi sayesinde söz konusu uçağın düşük maliyetle finanse edilmesi sağlandı. İlk kez 2016 yılında girdiği Çin finansman piyasasında istikrarlı bir büyüme ile toplamda 1,3 milyar dolar tutarında finansman gerçekleştiren THY, bu yıl teslim alınacak 750 milyon dolar değerindeki 14 uçağın finansmanını da yine Çin banka ve leasing şirketleri ile gerçekleştirecek.