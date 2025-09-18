İSTANBUL 24°C / 16°C
Ekonomi

THY'ye 3 dalda ödül

Türk Hava Yolları (THY), 'Airline Economics' dergisince 3 ayrı dalda finansman ödülüne layık görüldü.

18 Eylül 2025 Perşembe 17:04
THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şirket, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Airline Economics Aviation 100 European & Sustainability Awards" adlı ödül töreninde, "Avrupa'da Yılın Finansmanı, Avrupa'da Yılın Garantili Finansmanı ve Yılın Sürdürülebilir Havacılık Finansmanı" ödüllerini aldı.

Dubai Islamic Bank tarafından "Airbus A350" uçağının İsviçre frangı cinsinden İslami finansal kiralama işlemiyle mevcut finansman yapısına bir yenisini daha ekleyen THY, bu başarısıyla "Avrupa'da Yılın Finansmanı" ödülüne hak kazandı.

Bayrak taşıyıcı, 2 "Airbus A350" uçağın da "Natixis & ORIX" konsorsiyumu tarafından Japon yeni cinsinden sağlanan "Balthazar" garantili "JOLCO" yapısıyla finanse ederek, "Avrupa'da Yılın Garantili Finansmanı" ödülünü aldı.

2024 yılında 2 "Airbus A321 Neo" uçağının alımını, Societe Generale konsorsiyumu tarafından avro ve Japon yeni döviz cinsinden "JOLCO" finansmanı işlemiyle tamamlayan THY'ye "Yılın Sürdürülebilir Havacılık Finansmanı" verildi.

