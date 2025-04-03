İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2025 Perşembe / 5 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9299
  • EURO
    41,9431
  • ALTIN
    3812.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ticaret Bakanı Bolat: Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İBB ve CHP'deki yolsuzlukların üstünü örtbas etmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kirli boykot çağrısının başarısız olduğunu duyurdu. Bakan Bolat, 'Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı. 1 Nisan'a kıyasla, 2 Nisan günü, iki katı değerde daha fazla alışveriş yapıldı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkması ile sonuçsuz kaldı.' dedi.

HABER MERKEZİ3 Nisan 2025 Perşembe 12:17 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Bolat: Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı
ABONE OL

Bakan Bolat konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı.

- 1 Nisan'a kıyasla, 2 Nisan günü, iki katı değerde daha fazla alışveriş yapıldı.

- Yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkması ile sonuçsuz kaldı.

- Hükümet-millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı.

Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı.

Ana muhalefetin ve bir kısım çevrelerin ekonomiyi ve ticareti durdurmak gayesiyle 2 Nisan Çarşamba günü için yaptıkları alışverişi ve ticareti durdurma ve boykot çağrıları hüsranla neticelendi.

Hükümetimizin halkımızla birlikte bütünleşerek ticarete, milli ekonomiye ve esnaflarımıza sahip çıkma çabaları halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. 2 Nisan Çarşamba günü üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin ertesi günü olmasına rağmen, halkımızın büyük çoğunluğu Bayram arefesinde ve Bayramda ciddi bir şekilde harcama yapmış olmalarına rağmen, boykot çağrılarını ve boykotçuları hüsrana uğratmak için esnaflara, marketlere, alışveriş merkezlerine, lokantalara, kafelere, alışveriş yapmaya yoğun bir şekilde katılım gösterdiler.

Bu çerçevede, Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) tuttuğu istatistik verilerine göre, 2 Nisan tarihinde sadece 00:00 ile 17:00 saatleri arasında kaydı tutulan alışveriş işlem verilerine göre, 2 Nisan Çarşamba gününde, 1 Nisan Salı gününden iki katı fazla tutarda alışveriş yapıldığı gözlemlenmiştir. 1 Nisan'da 14 milyar TL olan kart alışverişi miktarı, 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi. 2 Nisan Çarşamba gününde, 3 ila 22 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalamaların da üzerinde bir alışveriş yapıldığı rakamlardan açıkça görülmektedir. Kaldı ki, sadece kartlı alışverişlerin %55'i BKM'den geçmektedir, kartlı alışverişin geri kalan %45'i ise 5 gün içinde bankalar tarafından BKM ile paylaşılmaktadır.

Bu sonuçlar göstermektedir ki, halkımız boykotçuları boykot etmiştir. Halkımız, ekonomisine, ticarete, esnafa, yerli ve milli markalara sahip çıkmıştır. Muhalefetin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma, ve ekonomiye darbe vurma planları bir kez daha hüsrana uğramıştır. Bu sonucu sağlayan aziz ve necip halkımıza, boykot çağrılarını esefle kınayan ve karşı çıkan iş dünyası kuruluşlarına ve yönetimlerine, hükümet ve millet olarak kenetlenerek gösterdiğimiz dayanışmaya katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

  • Ticaret Bakanı
  • CHP Genel Başkanı
  • Milli ekonomi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.