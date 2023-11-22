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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: İhracatımızda 7 buçuk kat bir büyüme gerçekleştirdik

Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, '906 milyar dolar milli gelire ulaştık. Bu sene 1 trilyon doları baya bir aşacağız. Aynı zamanda ihracatımızda 7 buçuk kat bir büyüme gerçekleştirdik.' dedi.

22 Kasım 2023 Çarşamba 20:39 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Bolat: İhracatımızda 7 buçuk kat bir büyüme gerçekleştirdik
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Platin İş Kitapları Ödülleri 2023 töreninde açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Bolat'ın açıklamalarından satır başları;

"Türk basınında önemli bir yeri olan ve yayın hayatını 25 yıldır sürdüren Platin Dergisi'nin başarılı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başarıyı ve iyi görünür olanı kılmanın, farkındalık oluşturmanın en önemli araştırmalarından biri de başarıyı ödüllendirmektir. Ben, tecrübesi olan, bilgi birikimi olan herkesin makale yazmasını, kitap yazmasını canı gönülden tavsiye ediyorum. Ben, tecrübesi olan, bilgi birikimi olan herkesin makale yazmasını, kitap yazmasını canı gönülden tavsiye ediyorum. Başarıyı ve iyi görünür olanı kılmanın, farkındalık oluşturmanın en önemli araştırmalarından biri de başarıyı ödüllendirmektir. Bilgi ve tecrübelerimi ben de yazıya dökerek kitlelere ulaştırma noktasında gayret sarf ettim.906 milyar dolar milli gelire ulaştık. Bu sene 1 trilyon doları baya bir aşacağız. Aynı zamanda ihracatımızda 7 buçuk kat bir büyüme gerçekleştirdik. Türkiye'miz, 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü yönetim, siyasi istikrar ve ekonomik gelişmeyi en iyi şekilde icra ederek, ekonomisinde, milli gelirinde 4 katı bir büyümeyi sağladı.

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  • Platin İş Kitapları Ödülleri 2023

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