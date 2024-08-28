Raporda, "zombi şirket" kavramının riskli, verimsiz, çoğunlukla borç ve teşvikler sayesinde ayakta kalabilen şirket olarak ifade edildiğini aktaran Bolat, "Finansal tablolar kullanılarak yapılan analizde arka arkaya en az iki faaliyet dönemi faiz ve vergi öncesi karı faiz ödemelerini karşılamayan, aynı sektördeki medyan firmanın üzerinde bir finansal kaldıraç oranına sahip olan, negatif reel satış büyümesine sahip olan şirketlerin zombi şirket olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır." bilgisini paylaştı.

Analiz çalışmalarında kullanılan verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ömer Bolat, raporda, gelişmiş, ve gelişmekte olan ekonomilerde halka açık olan ve olmayan şirketlerin "zombileşme" durumunun, bunun sebeplerinin ortaya konulduğunu kaydetti.

Dış ticaret açığı temmuzda azaldı Bakan Bolat, raporda, son 20 yıl için "zombi şirketlerin" sayısının dünya ölçeğinde arttığı, özellikle Kovid-19'un ve küresel finansal krizin bunda etkisinin olduğunun belirtildiğini vurguladı.

"YETERSİZ OLABİLECEĞİ İFADE EDİLMEKTEDİ"

Raporda halka açık olan ve olmayan şirketler ayrımı üzerinden ülke kıyaslamaları yapıldığını ve Türkiye'deki duruma yönelik olarak da birtakım değerlendirmelere yer verildiğini aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Ülkemizde halka açık olmayan şirketlerin finansal tabloları herhangi bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmadığından, ülkemizdeki halka açık olmayan şirketler bakımından değerlendirmelerin hangi veri seti üzerinden gerçekleştirildiği hususunda soru işareti bulunmaktadır. Kaldı ki makalenin yazarları tarafından da bu hususa dikkat çekilerek bazı ülkelerde şirketlerin finansal tablolarının yayınlanmamasından kaynaklı olarak söz konusu analizin bütünü temsil etme anlamında yetersiz olabileceği ifade edilmektedir."

Ticaret Bakanlığı denetimlerini artırdı

Ticaret Bakanı Bolat, küresel finansal krizlerin, enflasyonist yapının, Kovid-19'un, bölgesel çatışmaların bütün dünya ekonomilerini olumsuz etkilediğine, bu tür olayların yaşandığı dönemlerde şirketlerin faaliyetlerinin etkilendiğine, bunun sonuçlarının şirketlerin finansal tablolarına yansıdığına işaret etti.

Vergi Usul Kanunu ve alt düzenlemeleri çerçevesinde enflasyon düzeltmesi ile yeniden değerleme müesseselerinin yakın zamanda uygulanmaya başlandığını ifade eden Bolat, bu uygulamalarla şirketlerin finansal tablolarının gerçek durumlara yakın bir resmi ortaya koyabileceğini belirtti.

Ömer Bolat, tüm ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda, MERSİS'te tutulduğunu, mevzuat gereği ticaret siciline tescil edilmesi gereken tüm hususların MERSİS üzerinden oluşturulduğunu anlattı.

İstatistiklerin, ticaret politikalarının oluşturulmasında önemle dikkate alındığının altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon şirketimiz ve 600 bini aşkın ticari işletmemiz bulunmaktadır. Her geçen yıl ciddi manada artan bir sayıda yeni şirketlerimiz piyasaya girmekteyken bazı şirketlerimiz ise faaliyetlerini sonlandırarak kapanışlarını gerçekleştirmektedir. Ülkemizdeki, şirketleşerek ekonominin bir aktörü olma eğilimi bu alanda gerçekleştirdiğimiz reformlarla artmaktadır. MERSiS verilerine göre, 2024 yılının ilk 6 ayında ülkemizde kapanan her 1 şirkete karşılık 4'ün üzerinde yeni şirket kurulduğu görülmektedir. Ülkemizde ticari hayatın hızlı ve güvenli bir ortamda yürütülmesi ve şirketlerimizin finansal ve operasyonel sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına yönelik Bakanlığımızca gerekli tedbirler alınmaktadır."