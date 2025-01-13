Ticaret Bakanı Bolat, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Kasım 2024'e ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Söz konusu dönemde cari işlemler hesabının 2,9 milyar dolar açık verdiğini aktaran Bolat, cari işlemler açığının Ocak-Kasım 2024 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85,5 azalışla 5,6 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bolat, tepe noktası olan Mayıs 2023'te 55,6 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının sonraki aylarda 48,2 milyar dolar azalarak Kasım 2024 itibarıyla 7,4 milyar dolara gerilediğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı son 12 ayda 54,4 milyar dolar fazla vererek yaklaşık 5 yılın en yüksek değerine ulaşmıştır. Kasım 2024'te yıllıklandırılmış ihracatımız, yıllık bazda yüzde 2,3 artışla 262,4 milyar dolara yükselmişti. Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise yüzde 6,7 azalışla 340,9 milyar dolara gerilemişti. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 27,8 azalarak 79,4 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,8 yüzde puan artarak yüzde 76,7 olmuştur."

Mayıs 2023'te 122,2 milyar dolar olan yıllık dış ticaret açığının 17 ayda 42,8 milyar dolar azaldığına işaret eden Bolat, dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatındaki artışın da eşlik ettiğini belirtti.

Bolat, hizmet gelirlerinin Kasım 2024'te yıllıklandırılmış bazda 113,7 milyar dolarla rekorunu yenilediğini vurgulayarak, "Hizmet ihracatının içinde yer alan seyahat gelirleri 54,4 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçlarla cari işlemler açığında önemli gerileme kaydedilmiştir." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak bu başarıyı daha da ileriye taşıyarak ekonominin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Cari işlemler açığı, uygulamakta olduğumuz ekonomi programının makroekonomik çerçevesiyle uyumlu şekilde tahminlerin dahi altına gerilemiştir. Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmeler ülkemizin risk priminin gerilemesine ve döviz rezervlerinin güçlenmesine olumlu katkılar vermektedir. Cari işlemler açığındaki düşüşler bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecini desteklemekte, diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli seyretmesini sağlamaktadır."