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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat'tan Hollanda'da önemli temas

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) kapsamında ziyaret ettiği Hollanda'daki Türk STK'lerin başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 12:00 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Bolat'tan Hollanda'da önemli temas
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JETCO kapsamında Hollanda'yı ziyaret eden Bolat, idari başkent Lahey'de, MÜSİAD Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen, Türk STK'lerin yöneticilerinin de katıldığı toplantıda konuştu.

Hollandalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeleri, Türkiye ile Hollanda arasındaki yatırım ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımları anlatan Bolat, "Hollanda'da ticari faaliyet yürüten Türkler olarak STK'lerde örgütlenmeniz, teşkilatlanmanız bizim için çok önemli. Hem kendi mesleki haklarınızı ve hukukunuzu korumanız açısından, hem de ülkede daha etkin bir lobi çalışması yapabilmek açısından teşkilatlanmış olmak önemli." dedi.

Organize olan küçük grupların, kendilerinden sayıca daha büyük grupları geride bıraktığını belirten Bolat, "Sizler hem Türkiye-AB arasında, hem de Türkiye-Hollanda arasında bizim hem kültür, hem gönül, hem de ticaret elçilerimizsiniz. Sizin teşkilatlarınızla kuracağınız köprülerle ilişkiler daha da güçlenecek." diye konuştu.

- TÜRKİYE-HOLLANDA ARASINDAKİ TİCARET

Bakan Bolat, yüksek lisans eğitimi için 2 Eylül 1984'te Amsterdam'a geldiğini ve Hollanda'yı yakından tanıdığını dile getirdi.

Bolat, Hollanda ile Türkiye ilişkilerinin siyasi ve ekonomik alanda büyük ölçüde sorunsuz geçtiğini anlatarak, "Türkiye ile Hollanda iki dost ve müttefik ülke." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaret hacminin 12,5 milyar dolar seviyelerinde olduğunu belirten Bolat, dengenin 3,5 milyar dolar Türkiye lehine olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye en fazla doğrudan yatırım yapan yabancıların Hollandalı olduğuna dikkati çeken Bolat, "Hollanda'dan 3 bin 50 firma Türkiye'ye yatırım yapmış. Bunların değeri 29 milyar dolar. Türkiye'den Hollanda'ya yapılan yatırımlar da 21 milyar dolar." dedi.

Hollanda'dan Türkiye'ye, yılda 1,3 milyon turistin geldiğini aktaran Bolat, özellikle sağlık turizmi ve hizmet ihracatı noktasında Türkiye ile Hollanda arasındaki potansiyelin geliştirilebileceğini vurguladı.

- "DIŞ TİCARETTE DE ÇOK İYİ GİDİYORUZ"

Türkiye'nin son 20 yılda ekonomik olarak ciddi gelişmeler kaydettiğini anlatan Bolat, şöyle devam etti:

"Satın alma paritesine göre dünyanın 11'nci büyük ekonomisi Türkiye. Cari kurlar itibariyle de 18'inci büyük ülkeyiz. Bu sene muhtemelen 1 trilyon doların epey üstünde bir milli gelire sahip olacağız. Kişi başına milli gelirimiz de 11 bin 500 dolar civarına gelecek. Dış ticarette de çok iyi gidiyoruz. Bu yıl Türkiye'nin 100 milyar dolar hizmetler ihracatı ve 255 milyar dolar da mal ihracatımız olacak. Toplamda 355 milyar dolar döviz kazanmış olacağız. Bu da bizim cari açığımızı epey kapatmış olacak. Türkiye ve Hollanda'nın hizmetler ticaretinde çok daha büyük işbirlikleri olabilir."

Bakan Bolat, hükümetin, Avrupa'da yerleşik Türklerin ve işletmelerinin arkasında olduğunu ve Hollanda'daki 50 bine yakın Türklere ait işletmelerin başarılarından memnun olduklarını ifade etti.

Gurbetçilerin bulundukları ülkelerde daha gür sesli olmaları ve daha rahat etmelerini istediklerini vurgulayan Bolat, "Hükümet olarak gurbetçilerimize çok önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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