İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2022 Cumartesi / 3 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7832
  • EURO
    17,4971
  • ALTIN
    976.051
  • BIST100
    2443.77
Ekonomi

Bakan Muş duyurdu: İhracatta tarihi rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Muş, 'Haziranda ihracatımız yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur' ifadelerini kullandı.

2 Temmuz 2022 Cumartesi 11:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) açılışında, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Türkiye'nin ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk 6 ayında da devam ettirdiğini belirten Muş, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 6 ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve altıda altı yaptık. Yılın ilk 6 ayında ülkemiz toplamda 126 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir."

Haziran ayı ithalatının ise 31,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Muş, "Enerji kalemi 8,1 milyar dolarlık payla bu ay da ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan Muş sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşımlarda bulundu:


  • Ticaret Bakanı Mehmet Muş
  • Erzurum
  • dış ticaret verileri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.