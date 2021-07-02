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Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık

Ticaret Bakanı Muş, 'İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık.' dedi.

AA2 Temmuz 2021 Cuma 11:45 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 12:11
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da haziran ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Muş, "İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık." ifadesini kullandı.

"Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi." diyen Bakan Muş, "Gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına ulaşıldı." şeklinde konuştu.

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