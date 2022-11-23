İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2022 Çarşamba / 29 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6358
  • EURO
    19,1955
  • ALTIN
    1040.13
  • BIST100
    4740.02
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ticaret Bakanı Muş'tan ''zincir market'' açıklaması
Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş'tan ''zincir market'' açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir marketlere ilişkin iddialar konusunda, 'Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz.' dedi.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 13:39 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Muş'tan ''zincir market'' açıklaması
ABONE OL

Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması" şeklindeki sözleri hatırlatılarak, "Bu konuda herhangi bir inceleme yürütüyor musunuz?" sorusu üzerine Muş, konuyu rekabet hukuku açısından denetlediklerini, Rekabet Kurulunun, 6 zincir markete yaklaşık 2,7 milyar lira para cezası verdiğini kaydetti.

Bu dönem içinde yürüttükleri denetimlerin de bulunduğunu belirten Muş, "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak şu an yaptığımız uygulamalar bunlar." diye konuştu.

  • Ticaret Bakanı
  • Mehmet Muş
  • zincir market

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.