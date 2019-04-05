Ticaret Bakanı Pekcan, ''Önümüzdeki dönem, ekonomide çok önemli adımların atılacağı tam bir icraat dönemi olacak bizim için.'' dedi. Ticaret Bakanı Pekcan, 'Önümüzdeki dönem, ekonomide çok önemli adımların atılacağı tam bir icraat dönemi olacak bizim için.' dedi.