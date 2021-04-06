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  • Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'de e-ticaret hacmi 226,2 milyar liraya yükseldi
Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'de e-ticaret hacmi 226,2 milyar liraya yükseldi

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'de 256 bin 861 işletmenin e-ticaret faaliyetinde bulunduğunu belirterek, '2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi.' dedi.

06 Nisan 2021 Salı 11:29 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 11:48
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Bakan Pekcan:

Türkiye şimdiden küresel ölçekte hızla büyüyen e-ticaret ve e-ihracat pazarlarında vardır ve güçlü biçimde olmaya devam edecektir.

Ülkemizde halihazırda e-ticaret faaliyetinde bulunan 256 bin 861 işletme bulunmaktadır. 2019'da bu rakam 68 bin 457 idi.

2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi.

2020'de e-ticaret siparişi, 2019 yılına göre yüzde 68 artışla 2 milyar 297 milyon adede yükseldi.

e-Ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 9,8 iken 2020'de 5,9 puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükseldi.

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