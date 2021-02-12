Ticaret Bakanı Pekcan'dan önemli açıklamalar

AA 12 Şubat 2021 Cuma 11:28 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 11:36

Ticaret Bakanı Pekcan: "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır."

Bakan Pekcan: "Yeni modelimizle Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı serbest bölgeler kurulabilmesini amaçlıyoruz."

Bakan Pekcan: "İhtisas serbest bölgelerinde, halihazırda sunulan mevcut serbest bölge desteklerine ilave olarak, firmaların istihdam ettikleri 10 nitelikli personelin her birinin yıllık 15 bin dolara kadar olan brüt ücretlerinin yarısı ile ihtisas serbest bölgelerinde kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin 75 bin dolara kadar olan kira harcamalarının yarısını 5 yıl süresince destekleyeceğiz."

Bakan Pekcan: "Özel sektörümüze ve yabancı yatırımcılara seslenerek, kendilerini 'yeni nesil ihtisas serbest bölgelerimizde' yatırıma davet ediyorum."