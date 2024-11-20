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  • Ticaret Bakanlığı: 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı: 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi

Ticaret Bakanlığı: Reklam Kurulu'nca kasım ayında tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamalarla ilgili, durdurma cezası ile birlikte toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

20 Kasım 2024 Çarşamba 08:40 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı: 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi
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Ticaret Bakanlığı: Reklam Kurulu'nca kasım ayında tüketici mağduriyetine neden olan reklam ve haksız ticari uygulamalarla ilgili, durdurma cezası ile birlikte toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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